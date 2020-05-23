فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بالكشف عن هاتفها الذكي المتوسط الجديد Honor X10 5G يوم الأربعاء الماضي، والآن أدلى رئيس الشركة، السيد Zhao Ming بتصريح مثير للإهتمام كشف فيه أن شركته تعمل على تعزيز علاقتها مع شركة MediaTek، وأنها تخطط لإستخدام معالجات MediaTek المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في هواتف Honor المستقبلية.
يأتي هذا بعد أن قررت الحكومة الأمريكية تمديد فترة الحظر المفروضة على شركة Huawei مما يمنع هذه الأخيرة من التعامل مع الشركات الأمريكية، بما في ذلك جوجل وكوالكوم لمدة عام آخر. وعلاوة على ذلك، فقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن قانون جديد يحد بشدة من وصول Huawei إلى المعالجات الأمريكية الصنع. وبطبيعة الحال، هذا يضع Huawei و Honor في موقف صعب وإجبارها على الإنتقال للإعتماد على مورد جديد للرقاقات والمعالجات مثل MediaTek والتي يتواجدها مقرها الرئيسي في تايوان.
تقدم سلسلة معالجات MediaTek Dimensity Series الكثير من الخيارات المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G بأسعار معقولة وبميزات رائعة مثل دعم إثنتين من بطاقات SIM المتوافقة مع شبكات 5G، لذلك سيكون من المثير للإهتمام بالتأكيد معرفة ما إذا كانت ستصل في النهاية إلى هواتف Honor و Huawei.
كانت هذه تفاصيل خبر Honor تخطط لإستخدام معالجات MediaTek 5G في أجهزتها المستقبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.