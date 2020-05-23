Honor تخطط لإستخدام معالجات MediaTek 5G في أجهزتها المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بالكشف عن هاتفها الذكي المتوسط الجديد Honor X10 5G يوم الأربعاء الماضي، والآن أدلى رئيس الشركة، السيد Zhao Ming بتصريح مثير للإهتمام كشف فيه أن شركته تعمل على تعزيز علاقتها مع شركة MediaTek، وأنها تخطط لإستخدام معالجات MediaTek المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في هواتف Honor المستقبلية.

يأتي هذا بعد أن قررت الحكومة الأمريكية تمديد فترة الحظر المفروضة على شركة Huawei مما يمنع هذه الأخيرة من التعامل مع الشركات الأمريكية، بما في ذلك جوجل وكوالكوم لمدة عام آخر. وعلاوة على ذلك، فقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن قانون جديد يحد بشدة من وصول Huawei إلى المعالجات الأمريكية الصنع. وبطبيعة الحال، هذا يضع Huawei و Honor في موقف صعب وإجبارها على الإنتقال للإعتماد على مورد جديد للرقاقات والمعالجات مثل MediaTek والتي يتواجدها مقرها الرئيسي في تايوان.

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تقدم سلسلة معالجات MediaTek Dimensity Series الكثير من الخيارات المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G بأسعار معقولة وبميزات رائعة مثل دعم إثنتين من بطاقات SIM المتوافقة مع شبكات 5G، لذلك سيكون من المثير للإهتمام بالتأكيد معرفة ما إذا كانت ستصل في النهاية إلى هواتف Honor و Huawei.