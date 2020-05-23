عائدات Xiaomi تنمو بنسبة 13.6% في الربع الأول من هذا العام، مع إرتفاع إجمالي الربح

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بالكشف عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2020 والأرقام ترتفع بشكل عام، على الرغم من وضع السوق الصعب.

إرتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 13.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 49.7 مليار يوان صيني، وهذا ما يفوق تقديرات المحللين. إرتفع إجمالي الربح بشكل ملحوظ بنسبة 44.9 في المئة ليصل إلى 7.56 مليار يوان صيني، على الرغم من إرتفاع نفقات البحث والتطوير بنسبة 13.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار يوان صيني.

تم توليد 60 في المئة من إجمالي الإيرادات من مبيعات الهواتف الذكية التي بلغت 30.3 مليار يوان صيني. إرتفع عدد الشحنات إلى 29.2 مليون وحدة، وهو ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. المحللون في مؤسسة Canalys يضعون شركة Xiaomi في المرتبة الرابعة عالميًا بحصة سوقية تبلغ 11.1 في المئة.

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تصف شركة Xiaomi إستراتيجيتها المتعددة العلامات التجارية بالناجحة. بلغ إجمالي شحنات Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro أكثر من مليون وحدة في الفترة من فبراير إلى مارس. وفي الوقت نفسه، كان Redmi Note 8 أحد أكثر الهواتف الذكية مبيعًا في الربع الأول من هذا العام.

تشير الزيادة في متوسط سعر البيع بنسبة 7.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي إلى أن الهواتف الرائدة للشركة قد تم إستقبالها على نحو جيد. تقول شركة Xiaomi أن طرازات 5G حققت معدل إختراق قدره 25.9 في المئة في الصين. عمومًا، إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد حول الأداء المالي لشركة Xiaomi في الربع الأول من هذا العام، فنحن نقترح عليكم زيارة رابط المصدر أدناه.