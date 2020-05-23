تُظهر براءة إختراع جديدة من Xiaomi هاتفًا قابلاً للطي بتصميم فريد من نوعه

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فاطمة أيت طالب - دبي - في براءة إختراع جديدة قدمتها شركة Xiaomi، نرى رسومات تخطيطية لهاتف ذكي جديد بتصميم مثير للإهتمام إلى حد ما. مع عودة الهواتف الذكية القابلة للطي في العام الماضي أو نحو ذلك، لدينا شعور بأن الشركات المصنعة للهواتف الذكية ستدفع الإبتكار على مستوى التصاميم إلى المستوى التالي. هذا الهاتف من شركة Xiaomi هو هاتف ذكي صدفي قابل للطي، مثل Motorola Razr 2019 و Galaxy Z Flip، ولكن مع تغيير بارز.
يحتوي هذا الهاتف القابل للطي على عارضة في النصف العلوي، والتي يمكن تدويرها أفقيًا لتحويل الكاميرات الخلفية نحو الأمام لإستخدامها من أجل إلتقاط صور السلفي. صور براءة الإختراع أدناه هي صور تم إنشاؤها من قبل موقع LetsGoDigital إستنادًا إلى الرسومات المنشورة في تسجيل CNIPA.
يحتوي النصف العلوي من الهاتف على أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل على الجانب الأيمن. بالإضافة إلى ذلك، نرى شبكة مكبر الصوت أسفل الجزء الذي يدور مباشرة.
هذا لا يعني بالضرورة أن شركة Xiaomi ستنتج وتبيع مثل هذا الهاتف. غالبًا ما تقوم الشركات المصنعة للهواتف الذكية بتسجيل براءات الإختراع للأجهزة التي لن تصل أبدًا إلى السوق. إذا كان هذا الجهاز مثاليًا للسوق، فقد نرى شركة Xiaomi تقوم بإنتاجه وتسويقه.
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