اليوتيوب تكشف لنا عن مواصفات وموعد إطلاق الهاتف +Motorola One Fusion

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي علمنا أن شركة موتورولا ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن إثنين من الهواتف الذكية الجديدة في أواخر الربع الثاني من هذا العام، واحد يُدعى Motorola One Fusion والآخر يُدعى +Motorola One Fusion. لم تذكر شركة موتورولا أي شيء بشأن هذين الهاتفين، ولكن قررت اليوتيوب بدلاً من ذلك أن تكشف لنا عن المواصفات الرئيسية للهاتف +Motorola One Fusion وتاريخ إطلاقه.

قامت اليوتيوب بعرض هذا الهاتف على موقع Youtube Device Report، وأكدت لنا أنه سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730، وشاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، وبطارية بسعة 5000mAh. وعلاوة على ذلك، فهي أكدت لنا كذلك أن الهاتف +Motorola One Fusion سيصل في شهر يونيو المقبل مع نظام Android 10.

وبصرف النظر عن المواصفات التقنية، فالصورة المعروضة للهاتف على الموقع تكشف لنا كذلك أن +Motorola One Fusion سيضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة المنحنية الطرفين من أجل الكاميرا الأمامية، وسيضم كذلك أربع كاميرات بوضعية عمودية في الواجهة الخلفية.

Advertisements

وبغض النظر عن ذلك، فقد سمعنا أيضًا في الفترة الماضية بأن بقية مواصفات الهاتف +Motorola One Fusion ستشمل 4GB أو 6GB من الذاكرة العشوائية، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار لفترة قصيرة قبل أن نرى شركة موتورولا تزيح الستار رسميًا عن هذا الهاتف لأن شهر يونيو على الأبواب.