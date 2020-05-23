Realme تؤكد بعض مواصفات الهاتف Realme X3 SuperZoom في ملصقات تشويقية جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Realme حريصة هذه الأيام على تذكيرنا بأنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X3 SuperZoom في اليوم 26 من شهر مايو الجاري، وهي لا تزال تواصل القيام بذلك اليوم بحيث قامت الآن بنشر مجموعة من الملصقات التشويقية الجديدة التي تشوق لبعض ميزات الهاتف.

تؤكد لنا شركة Realme من خلال هذه الإعلانات التشويقية الجديدة أن الهاتف Realme X3 SuperZoom سيصل مع شاشة تمتاز بثقب عريض من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة في الركن الأيسر العلوي، وبمستشعر بصمات الأصابع في الجانب بدلاً من الشاشة، وهذا ما يؤكد لنا بدوره بأن شاشة هذا الهاتف ستكون من نوع LCD وليس OLED علمًا أن هذه الشاشة ستدعم معدل التحديث 120Hz.





وبغض النظر عن التصميم والشاشة، فقد تأكد أيضًا قدوم الهاتف Realme X3 SuperZoom مع المعالج +Snapdragon 855 التابع لشركة كوالكم بدلاً من المعالج Snapdragon 865 الرائد الحالي. وعلى ما يبدو، قررت شركة Realme الإقدام على هذه الخطوة من أجل خفض التكاليف لطرح الهاتف في السوق بسعر مناسب علمًا أن هواتف Realme معروفة بأسعارها المميزة.

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عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل للحصول على التفاصيل الكاملة حول الهاتف Realme X3 SuperZoom، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.