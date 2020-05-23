Netflix ستبدأ في إلغاء الحسابات الخاملة لتوفير أموال المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - الحقيقة الثابتة في نظام الاشتراك هو أن الشركات تأمل في أن تستمر في الدفع مقابل الخدمة، حتى إذا كنت لا تستخدم بالضرورة تلك الخدمات على أساس يومي. يشبه ذلك الإنضمام إلى صالة الألعاب الرياضية، سواء ذهبت أم لا، ستستمر صالة الألعاب الرياضية في الخصم من حسابك المصرفي كل شهر. ومع ذلك، يبدو أن Netflix تتخذ الآن نهجًا مختلفًا.

أولئك الذين يملكون حسابات Netflix خلال العامين الماضيين ولكنهم لم يستخدموها بالفعل، فقد أعلنت Netflix أنها ستقوم بإلغاء إشتراكاتهم. ووفقًا للشركة، فقد صرحت بالقول : ” نحن نطلب من كل شخص لم يشاهد أي شيء على Netflix لمدة عام منذ إنضمامه التأكيد على رغبته في الإحتفاظ بالعضوية. وسنفعل الشيء نفسه لأي شخص توقف عن المشاهدة لأكثر من عامين “.

Advertisements

وأضافت : ” سيبدأ الأعضاء في رؤية هذه الرسائل الإلكترونية أو في إشعارات التطبيق هذا الأسبوع. إذا لم يؤكدوا أنهم يريدون مواصلة الإشتراك، فسنلغي إشتراكهم تلقائيًا “. تقول الشركة أنها لا تريد أن يدفع الأشخاص مقابل شيء لا يستخدمونه، وأنه إذا أراد العملاء إعادة تنشيط حسابهم، فسوف تستمر Netflix في الإحتفاظ بمفضلاتهم وملفاتهم الشخصية والعروض التي يفضلون مشاهدتها إذا عادوا في غضون 10 أشهر من تاريخ الإلغاء.

إنها خطوة مثيرة للاهتمام من قبل الشركة، خاصة وأنها ستستفيد من الأشخاص الذين يستمرون في الدفع مقابل خدمتها دون إستخدامها، ولكننا لا نشكو في هذه الحالة بطبيعة الحال.