انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الفطر

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية على القاهرة، ويتجاوز 10 درجات على جنوب البلاد، ليسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن الرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية، مثيرة للأتربة على بعض المناطق على شمال وجنوب الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة (30 % تقريباً) على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة (50 % تقريباً) على السواحل الشمالية الشرقية، وذلك على مناطق متفرقة وفي فترات متقطعة من اليوم .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط .

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جداً وارتفاع الموج من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والبحر الأحمر مضطربة جداً وارتفاع الموج من أربعة إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

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القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 18

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 23

أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 25