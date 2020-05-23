شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية ناشئة تسعى لإرسال الروبوتات إلى الفضاء بدلا من الرواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة يابانية ناشئة تُدعى جيتاي إلى إرسال بعض الروبوتات إلى محطات الفضاء المدارية، بدلًا من إرسال رواد فضاء بشريين، فمن المعروف أن إرسال البشر إلى الفضاء خطير وباهظ التكلفة، فإذا أمكن لروبوتات شبه ذاتية التحكم أو روبوتات يُتحكم فيها عن بُعد أن تتولى مهمات البشر، فستحفظ لوكالة الفضاء اليابانية 90% من تكلفة إطلاق كل بشرى، على حد ما ذكره موقع بلومبرج؛ وتبقى المشكلة الكبرى: رفْع كفاءة الروبوتات بما يكفي لتحل محل البشر.

أى أن الروبوتات ستجرى هي الأبحاث، في حين يتحكم فيها البشر من الأرض، على غرار التحكم في الطائرات بلا طيار، لكن مع تأخر طفيف ناتج عن انتقال الإشارة عبر مسافة أكبر؛ والمتوقع أن هذا سيجعل الاستكشاف أقل تكلفة وخطورة، وذلك بحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى للتقنية.

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وقال رائد الفضاء الياباني ناوكو يامازاكي لبلومبرج: "نحن نحتاج إلى روبوتات تساعدنا؛ والمفترَض أن نتمكن عندها من أداء جميع المهمات عن بُعد، أو أن نترك الروبوتات تتولاها كليًّا".

ولعل التحدى هو صنع روبوتات صالحة للحلول محل العلماء، وهذا ما تعكف عليه جيتاي، ففى العام الماضي نشرت فيديو لِروبوت تجريبي يستطيع أداء بعض المهمات، مع أنه تعثّر أحيانًا؛ لكن ما زال المدير التنفيذي شو ناكانوز متفائلًا بمستقبل الروبوتات الفضائية.

وقال للموقع: "سوف نشهد عصرًا لا يكتفي فيه البشر بمجرد مغادرة الكوكب ثم العودة، وإنما سيشتغلون فيه؛ ونريد أن تنشئ روبوتاتنا قواعد لشركتَي بلو أوريجين وسبيس إكس".