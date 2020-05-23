أول هاتف قابل للطي مع كاميرا دوارة من “شاومي”

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ونشرت الشركة الصينية صورًا مبدئية للهاتف، حيث تظهر براءة الاختراع شاشة مرنة دون شقوق، ويتم طي الهاتف للداخل، لحماية الشاشة، وفقًا لصحيفة ”بيزنس إنسايدر“ الأمريكية.

ولا توجد علامات على وجود شاشة ثانوية ووحدة الكاميرا الدوارة في الأعلى، مما يجعل الهاتف يشبه هاتف ”Moto Razr“ الذي أصدرته موتورولا.

وتشبه الشاشة الرئيسة للجهاز أي هاتف آخر مزود بإطار نحيف للغاية وسماعة أذن، مع حجم شاشة صغير الحجم، مع عدم وجود ما يشير إلى احتواء الهاتف على شاشة خارجية.

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وفي وقت سابق، حصلت الشركة أيضًا على براءة اختراع لهاتف ذكي جديد بشاشة مزدوجة مع إعداد كاميرا خلفية رباعية.

وحجم الشاشة الثانوية للهاتف الجديد الحاصل على براءة اختراع ”Xiaomi“ صغير مثل غلاف الكاميرا الرباعي في الخلف.

وبهذا الهاتف، ستنافس شركة شاومي هاتفي ”Galaxy Z Flip“ و ”Motorola Razr“ الجديدين، وهما الأحدث في مجال الهواتف الذكية القابلة للطي.