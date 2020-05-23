تكنولوجيا: هواوي تطلق محرك بحث PETAL البديل لمحرك جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الصيني هواوي محرك بحث PETAL البديل لمحرك جوجل، والذي يتوفر الآن على متجر AppGallery للتحميل.

فرض الحظر الأمريكي الكثير من القيود على شركة هواوي، مما دفع هواوي للبحث عن بدائل للخدمات والتقنيات التي فقدت حق الوصول إليها نتيجة للعقوبات الأمريكية، واليوم تتخذ هواوي خطوة جديدة في إطار إستبدال خدمات جوجل بخدمات الشركة الخاصة.

أعلنت هواوي اليوم عن دفع محرك بحث PETAL البديل لمحرك جوجل، والذي يتوفر للتحميل اليوم، حيث يتميز محرك بحث PETAL بمميزات البحث الرئيسية، مع عرض أحدث الأخبار أيضاً، وأخبار الطقس، والفيديو، وأيضاً الموسيقى والكتب، إلى جانب تحميل التطبيقات، ولقد أكدت شركة هواوي على خططها للتوسع أكثر بمحرك بحث PETAL خلال الفترة القادمة.

Advertisements

ولقد بدأت العملاق الصيني في تطوير محرك بحث PETAL منذ عام تقريباً، حيث عرف المحرك خلال الإختبارات الأولى بمحرك Huawei Search، كما بدأت في إختبار نظام محرك البحث من فبراير 2020، واليوم يتوفر الإصدار الثابت للتحميل عبر متجر تطبيقات هواوي، أيضاً قد لا يتوفر محرك بحث PETAL للتحميل في جميع الدول الآن.

المصدر

اعلان





