- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الصيني هواوي محرك بحث PETAL البديل لمحرك جوجل، والذي يتوفر الآن على متجر AppGallery للتحميل.
فرض الحظر الأمريكي الكثير من القيود على شركة هواوي، مما دفع هواوي للبحث عن بدائل للخدمات والتقنيات التي فقدت حق الوصول إليها نتيجة للعقوبات الأمريكية، واليوم تتخذ هواوي خطوة جديدة في إطار إستبدال خدمات جوجل بخدمات الشركة الخاصة.
أعلنت هواوي اليوم عن دفع محرك بحث PETAL البديل لمحرك جوجل، والذي يتوفر للتحميل اليوم، حيث يتميز محرك بحث PETAL بمميزات البحث الرئيسية، مع عرض أحدث الأخبار أيضاً، وأخبار الطقس، والفيديو، وأيضاً الموسيقى والكتب، إلى جانب تحميل التطبيقات، ولقد أكدت شركة هواوي على خططها للتوسع أكثر بمحرك بحث PETAL خلال الفترة القادمة.
ولقد بدأت العملاق الصيني في تطوير محرك بحث PETAL منذ عام تقريباً، حيث عرف المحرك خلال الإختبارات الأولى بمحرك Huawei Search، كما بدأت في إختبار نظام محرك البحث من فبراير 2020، واليوم يتوفر الإصدار الثابت للتحميل عبر متجر تطبيقات هواوي، أيضاً قد لا يتوفر محرك بحث PETAL للتحميل في جميع الدول الآن.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواوي تطلق محرك بحث PETAL البديل لمحرك جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.