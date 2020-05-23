تكنولوجيا: موتورولا تستعد للإعلان عن هاتف ONE FUSION PLUS في شهر يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر مطوري XDA عن خطط موتورولا للإعلان الرسمي عن هاتف ONE FUSION PLUS في شهر يونيو.

رصد مطوري XDA تقرير على اليوتيوب حول هاتف موتورولا المرتقب ONE FUSION PLUS، والذي أوضح موعد الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار، كما كشف عن صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم الهاتف.

كما كشف التقرير عن بعض من مواصفات هاتف ONE FUSION PLUS الذي يأتي بحجم 6.5 إنش في الشاشة، مع جودة عرض FHD بلس، مع دقة 1080 بيكسل، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 730 مع نظام تشغيل Android 10.

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أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف موتورولا ONE FUSION PLUS بقدرة بطارية 5000 mAh، كما أكد مطوري XDA على أن الهاتف يأتي برمز ‘liberty’، على أن يتوفر بنموذجين XT2067-1 وXT2067.

كما يضم الهاتف إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر ISOCELL GW1 رئيسي من سامسونج بدقة 64 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف ONE FUSION PLUS يأتي بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 4G LTE، على أن يتوفر لاحقاً في الشرق الأوسط وآسيا، وأوروبا، إلى جانب الولايات المتحدة.

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