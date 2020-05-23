شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من 1.5 مليون مطور عالمي ينضمون لمنصة خدمات هواوي Huawei Mobile Service (HMS) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "تان دونجوي"، نائب رئيس مجموعة هواوي لأعمال الخدمات السحابية، خلال فعاليات مؤتمر Huawei Analyst Conference 2020، عن انضمام أكثر من 1،500،000 مطور عالمي لمنصة خدمات هواوي Huawei Mobile Service (HMS)، مما يمثل نمو بنسبة 115% على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي. كما أن منصة HMS Core تضم حالياً أكثر من 60،000 تطبيق، مما يمثل نمو سنوي بنسبة 66.7%. وأضاف "دونجوي"، أن منصة خدمات هواوي Huawei Mobile Service (HMS) تضم الأن 650 مليون مستخدم نشط شهريًا حول العالم في أكثر من 170 دولة، مما يسجل نمو بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.

وتُقدم هواوي من خلال منصتها Huawei Mobile Services (HMS) تجربة رقمية غنية لمستخدميها تشمل سيناريوهات متنوعة، بما في ذلك المنازل الذكية والرياضة والصحة والمكاتب المتنقلة والسفر الذكي والترفيه. وبالإضافة إلى تقديم خدمات ممتازة لعملائها، وتلتزم منصة Huawei Mobile Services (HMS) بشكل دائم بقيمها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على الخصوصية باعتبارها من الحقوق الجوهرية للمستخدمين.

تحتوي منصة Huawei Mobile Services (HMS)علي متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery الذي يعد منصة مفتوحة ومبتكرة لتوزيع التطبيقات لتمكين سهولة الوصول للمستهلكين، كما انه ضمن أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم.

الجدير بالذكر، أن هواوي ستواصل جهودها في بناء نظام هواوي لخدمات الهاتف الذكي HMS Ecosystem ومنصة HUAWEI AppGallery لتقديم تجربة حياة ذكية لجميع سيناريوهات مستخدمي هواوي.

Advertisements

المصادر:

https://wccftech.com/huawei-mobile-services-see-a-jump-in-developers-as-the-number-exceeds-1-5-million/

https://tech.sina.com.cn/t/2020-05-19/doc-iirczymk2445432.shtml?cre=tianyi&mod=pchp&loc=23&r=0&rfunc=17&tj=none&tr=12