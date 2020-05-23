تكنولوجيا: REDMI تدعم جهاز REDMI X المرتقب بعدد 8 من وحدات من المضخم الصوتي

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة REDMI للإعلان قريباً عن جهاز التلفاز الذكي REDMI X، وفي أحدث الإعلانات التشويقية أكدت الشركة على دعم الجهاز بعدد 8 من وحدات من المضخم الصوتي.
تطلق REDMI إصدارها الجديد من أجهزة التلفاز الذكية REDMI X إلى الأسواق في 26 من مايو، حيث يتميز الجهاز بنظام صوتيات فائق.
ويضم نظام الصوتيات في جهاز REDMI X الذكي عدد 8 من وحدات المضخم الصوتي، إلى جانب 4 من المكبرات الصوتية فائقة القوة بقدرة 12.5W، لدعم تجربة صوتية بأعلى جودة تحاكي المسرح المنزلي في جهاز التلفاز.
كما أكدت الشركة سابقاً على أن جهاز REDMI X يأتي بشاشة 4K فائقة الجودة، مع تغطية لونية بنسبة 85% من ألوان NTSC gamut، كما يأتي جهاز التلفاز بتقنية MEMC لتعويض الحركة، مع معدل تحديث إطارات 60Hz، مع خوارزمية تدعم تفادي مشكلة الظلال أو التشوية نتيجة لإنخفاض الإطارات، أيضاً من المقرر أن تقدم REDMI ثلاثة إصدارات من سلسلة REDMI X وهم X65، و X55، وأيضاً X50.
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