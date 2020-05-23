شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تكشف عن نسخة مكشوفة من سيارة تسلا Model 3 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمريكية متخصصة فى تعديل السيارات تدعى (Newport Convertible Engineering - NCE)، نسخة حمراء مكشوفة من سيارة تسلا Model 3، وهي شركة يقع مقرها الرئيسي في هنتنجتون بيتش، كاليفورنيا، تمتلك خبرة تزيد على 37 عاماً في هذا المجال.
وتم تجهيز Model 3 بسقف أسود ناعم ومميز، وتبلغ كلفة التحويل للسقف المكشوف يدوياً 29500 دولار، ويمكن اختيار تحويله ليعمل على الطاقة الكهربائية مقابل 39500 دولار. وفقاً لشركةNCE، فإنها ستعمل على توزيع سياراتها المحولة على مستوى العالم، بحسب موقع الرؤية الإماراتى.
وتكرس شركة NCE خبرتها في تحويل السيارات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي وسيارات العضلات وحتى المركبات الأخرى الصديقة للبيئة مثل تويوتا بريوس وتيسلا Model S، وهي سيارات لا تتوفر منها نسخ مكشوفة من الشركة الأم.
وأشارت الشركة إلى أن التحويل يستغرق من 2 إلى 3 أشهر من البداية إلى النهاية. ويرجع ذلك إلى عملية طويلة من 7 خطوات تنطوي على تجريد الجزء الداخلي، وتعزيز جسم السيارة وإنشاء التصميم الجديد، وتنتهي بمرحلة الاختبار على الطرقات.
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