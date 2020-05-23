شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يوسع اختبار ميزة اختفاء التغريدات بعد 24 ساعة من البرازيل إلى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسع موقع تويتر اختبار التغريدات التي تختفي بعد 24 ساعة، والتى تساعد في الحد من التحرش ، حيث قال تويتر إن اختباره لاخفاء التغريدات يتم توسيعه بعد أدلة أولية على تحقيق أهدافها، فبعد شهرين من الاختبار، تتوسع التغريدات سريعة الاختفاء، والتي تسمى" 'Fleets' من البرازيل إلى إيطاليا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول تويتر، إن من بين أسباب توسيع الاختبار بعض الأدلة على أنها تساعد في تقليل مقدار المضايقة، مضيفا "لا يزال الأمر مبكر جدا، لكننا نشهد قدرًا أقل من الإساءة مع تطبيق هذه التغريدات حيث يتم الإبلاغ عن نسبة صغيرة فقط كل يوم".

في حين أن تويتر لم يقدم الكثير من الأدلة على فعالية الميزة بعد ذلك البيان، فإن التوسع يمثل خطوة إيجابية لتبني أوسع.

كان أعلن تويتر، أنه كان يختبر الميزة، التي تشبه منشورات القصة سريعة الزوال على انستجرام وسناب شات في وقت سابق من هذا العام.

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ويمكن للمستخدمين مشاهدة الـ "'Fleets' من خلال الضغط على رمز شخص ما، وهو تشابه آخر مع قصص انستجرام وسناب شات.

لا يمكن إعادة تغريد الـ"'Fleets'، وهي عبارة عن دمج بين كلمات "عابرة" و "تغريدة"، ولكن بدلاً من ذلك يمكن التفاعل معها من خلال الرسائل المباشرة.

أوضح تويتر، "كثيرًا ما يخبرنا الناس أنهم لا يشعرون بالراحة في التغريد، لأنه يمكن لأي شخص يرى الردود ويرد عليها، ويشعرون دائمًا بمتابعة الأداء من خلال حساب كم عدد الإعجابات والتغريدات التي سيحصلون عليها".

كتب Kayvon Beykpour، مدير المنتج على تويتر في تغريدة أعلن فيها عن هذه الميزة، "يمكن للعديد منا التعاطف مع هذا"، مضيفا "لقد استمعنا إلى هذه التعليقات ونعمل على إنشاء قدرات جديدة تعالج بعض المخاوف التي تمنع الناس من التحدث على تويتر".