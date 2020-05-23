شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يسمح بإجراء دردشات فيديو تضم 50 شخصا عبر "Messenger Rooms" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة انستجرام لمشاركة الصور الرقمية على الإنترنت، دعمها المحادثات المرئية عبر أداة مؤتمرات الفيديو "ماسنجر رومز" التي أطلقتها فيس بوك الشهر الماضي، وانطلقت للمستخدمين حول العالم خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت منصة انستجرام أن الأداة الجديدة تتيح إجراء محادثة مرئية بمشاركة حتى 50 شخصا في نفس الوقت، باستخدام الميزة الجديدة في المرة الواحدة، بعد أن كان في السابق بحد أقصى 6 أفراد.

ومع فرض العديد من الدول الحجر الصحي، سارعت مواقع التواصل إلى تطوير تطبيقات مكالمات فيديو جماعية، والتى ساهمت إلى حد كبير بتعويض التواصل الفعلي الواقعي، ورغم أن خيار إنشاء "ماسنجر رووم" متاح للجميع على تطبيق "ماسنجر" فقط حتى الآن، لكن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج قال مؤخرًا، إن التطبيقات الأخرى التي تمتلكها شركة فيس بوك، مثل انستجرام وواتس اب، ستحصل أيضًا على دعم للميزة الجديدة.

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فيما قالت كبيرة مسؤولي الخصوصية في “فيس بوك" إيرين إيجان في بيان: “يمكنك بدء المنصة من Messenger أو Facebook، وسيكون بالإمكان قريبًا إنشاء غرف والانضمام إليها من مباشرة من" Instagram" وWhatsApp، حيث يتحكم الشخص الذي ينشئ الغرفة في الإعدادات الخاصة بمن يمكنه الانضمام، ومدى سهولة العثور على ما إذا كان سيتم تمكين الرابط أو مشاركته".

وأضافت "بغض النظر عما إذا كنت تستخدم الغرف من خلال حسابك على فيس بوك أو تنضم كضيف، فنحن لا نشاهد أو نستمع إلى مكالماتك الصوتية أو المرئية".