تكنولوجيا: AMD تحدد 16 من يونيو لكشف النقاب عن Ryzen 9 3900XT وRyzen 7 3800XT وRyzen 5 3600XT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة AMD لمنافسة معالجات Comet Lake من إنتل من خلال الإصدارات الجديدة المرتقبة Ryzen 9 3900XT وRyzen 7 3800XT وRyzen 5 3600XT التي يعلن عنها رسمياً في 16 من يونيو.

بعد أن أشارت تسريبات مؤخراً عن خطط AMD لإطلاق تحديث مميز من رقاقات المعالج، جاء إعلان الشركة ليؤكد على موعد مؤتمرها القادم في 16 من يونيو لتكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة.

ولقد أشار موقع Wccftech إلى أن تحديث AMD يشمل كلاً من معالجات Ryzen 9 3900XT وRyzen 7 3800XT وRyzen 5 3600XT، حيث تحصل سلسلة معالجات Ryzen 3000 على علامة “XT” التجارية في التحديث المرتقب.

Advertisements

وتستبدل AMD كلا من معالجات Ryzen 9 3900XوRyzen 7 3800X وأيضاً Ryzen 5 3600X بكلاً من Ryzen 9 3900XT وRyzen 7 3800XT وRyzen 5 3600XT على أن تأتي المعالجات الجديدة بسرعة أكبر وسعر جيد.

معالج Ryzen 9 3900XT مع 12 من الأنوية و 24 thread مع سرعة أعلى

معالج Ryzen 7 3800XT مع 8 من الأنوية و 16 thread مع سرعة أعلى

معالج Ryzen 5 3600XT مع 4 من الأنوية و 8 thread مع سرعة أعلى

ومن المقرر أن تتنافس إصدارات AMD الجديدة مع معالجات إنتل الأخيرة Comet Lake من Core i9-10900K ،Core i7-10700K وأيضاً Core i5-10600K.

المصدر

اعلان





