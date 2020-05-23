تكنولوجيا: شاومي تطلق كاميرة المراقبة الذكية MI SE PTZ بسعر 21 دولار فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي مؤخراً عن إصدار جديد من كاميرات المراقبة يعرف بكاميرة MI SE PTZ، والتي تأتي بمستوى تسعير منخفض 21 دولار.

أعلنت شركة شاومي عن إصدارها الرابع من كاميرات المراقبة MI SE PTZ، التي تأتي بعد إصدار الشركة السابق PTZ الذي يتميز بدقة 1080 بيكسل، وأيضاً الإصدار الذي يدعم تسجيل فيديو بدقة 2K، وإصدار Pro من الشركة.

ينطلق إصدار شاومي الجديد من كاميرات المراقبة MI SE PTZ دون ميزة التحكم التلقائي في زاوية إنحناء الكاميرة، حيث يمكن للمستخدم تحديد زاوية الميل يدوياً، بينما تدعم الكاميرة التدوير الأفقي تلقائياً.

كما تتميز كاميرة MI SE PTZ بمستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل يدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، كما تدعم شاومي الكاميرة بتقنية WDR لتخزين الإضاءة حتى إذا كانت إضاءة في الخلفية، كما تتميز كاميرة المراقبة الذكية بالأشعة تحت الحمراء 940nm.

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أيضاً تدعم كاميرة المراقبة الذكية MI SE PTZ تحسينات بصرية تتيح الرؤية الليلية بالكاميرة بكفاءة أعلى، ودون تشويش بصري، أيضاً تدعم الكاميرة تنسيق H.265، كما يمكن للمستخدم متابعة عرض تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل HD بسلاسة وعرض إنسيابي.

كاميرة MI SE PTZ تأتي أيضاً بميزة التخزين الخارجي عبر microSD، كما يمكن أن تدعم التخزين السحابي، أيضاً يمكن تشغيل الفيديو بعدة إختيارات في السرعة ما بين تسريع لمرة، أو 4 مرات، أو 16 مرة، لدعم التنقل السريع بين ملفات الفيديو المسجلة.

يذكر أن كاميرة MI SE PTZ تتميز أيضاً بدعم الكشف عن البشر، لذا ستعمل على إدراك وتميز البشر بسلاسة، لتفادي تشغيل إنذارات خاطئة في حالة وجود حيوانات بالمنزل، أو في حالة حركة الرياح، كما تتوفر الكاميرة الآن في السوق الصيني، ولم تؤكد الشركة حتى الآن على إطلاق الكاميرة الذكية في أسواق أخرى.

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