تكنولوجيا: vivo تستعرض تصميم سماعة Neo اللاسلكية في مقطع فيديو تشويقي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة vivo مقطع فيديو تشويقي كشفت من خلاله عن تصميم سماعتها اللاسلكية القادمة Neo، والتي يعلن عنها رسمياً خلال الفترة القادمة.

تستعد شركة vivo لعقد مؤتمرها القادم في الأول من يونيو للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف vivo X50، كما تقدم الشركة خلال الحدث سماعة Neo اللاسلكية.

تتجه الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لإطلاق الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية التي تحقق شعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وvivo أيضاً تقدم إصدارها الجديد قريباً.

وتنطلق سماعة vivo اللاسلكية قريباً بعنوان Neo، حيث يأتي هذا الإصدار من السماعات اللاسلكية بتكلفة منخفضة مقارنة بإصدار الشركة الذي قدم العام الماضي.

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كما تأتي سماعة Neo اللاسلكية القادمة بنفس لغة التصميم المميزة لإصدار الشركة السابق، حيث تنتهي السماعة اللاسلكية بساق على غرار سماعة ابل، كما تتميز حافظة السماعة اللاسلكية بتصميم بيضاوي، أيضاً تأتي السماعة اللاسلكية باللون الأزرق الداكن.

وتؤكد vivo في مقطع الفيديو التشويقي على أن السماعة اللاسلكية تدعم إستجابة سريعة في الإتصال، مع جودة الصوتيات، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن سماعة Neo في حدث vivo X50 القادم في الأول من يونيو.

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