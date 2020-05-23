«بيان بدرجات الحرارة المتوقعة» .. الأرصاد : طقس اليوم معتدل الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 29 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 45

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 34

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