علوم وتكنولوجيا

واتساب تختبر إمكانية التواصل مع الآخرين عبر رموز QR

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بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب في النسخة التجريبية الحديثة اختبار إمكانية مسح رموز الاستجابة السريعة QR للتواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى إضافتهم إلى جهات الاتصال.

ووفقًا لموقع WABetaInfo – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في خدمة واتساب – فإن الميزة الجديدة متاحة في أحدث نسخة تجريبية لنظامي أندرويد، و iOS، ويمكن الوصول إليها من قائمة الإعدادات، حيث يمكن للمستخدم الوصول إلى رقم الاستجابة السريع الخاص به، بالإضافة إلى إمكانية مسح رموز المستخدمين الآخرين. ويمكن للمستخدم أيضًا إلغاء رمز الاستجابة السريعة الذي شُورِك معه في أي وقت.

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واتساب تختبر التواصل مع الآخرين عبر رموز QR

واتساب تختبر التواصل مع الآخرين عبر رموز QR

ومع أن الميزة قد لا تبدو كبيرة، إلا أنها تهدف إلى إراحة المستخدمين من عناء إضافة جهات الاتصال، خاصةً أنه لا يمكن للمستخدمين التواصل مع من يريد عبر واتساب، إلا بعد إضافة الأرقام إلى جهات الاتصال في الهاتف. وتعد رموز QR طريقة أكثر ملاءمة لإضافة شخص ما إذا كان المستخدم بجواره شخصيًا.

ولا تزال الميزة متاحة بصورتها التجريبية، ولا معلومات عن موعد إطلاقها لعموم المستخدمين، ولكن يمكن للراغبين في تجربتها الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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