تقرير: تسريب نسخة مبكرة كاملة من iOS 14 منذ أشهر

أفاد تقرير من موقع Vice بأن الباحثين الأمنيين، والمتسللين، والمدونين كانوا قادرين على الوصول إلى نسخة مبكرة من نظام التشغيل iOS 14 منذ “ما لا يقل عن شهر شباط/ فبراير”.

وبعد ظهور العديد من التسريبات المتعلقة بنظام التشغيل المرتقب من شركة آبل على مدى الأشهر القليلة الماضية، يبدو أنه من الممكن أن التسريبات كانت تستند إلى النسخة المبكرة من النظام.

ومع أنه من الشائع أن تتسرب تفاصيل صغيرة عن تحديثات برامج آبل في الأشهر والأسابيع التي تسبق الإعلان الرسمي عنها، ولكن من غير المألوف تمامًا أن يُطلق إصدار مبكر كاملًا من النظام قبل أشهر من الإعلان عنه، وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في وقت مبكر جدًا، وفقًا لمصدر موقع Vice.

وتشمل الميزات التي سُربت حتى الآن عن نظام التشغيل iOS 14 تطبيقًا جديدًا للياقة البدنية، و PencilKit API لقلم الشركة، والتحديثات على تطبيق الرسائل iMessage، وعرض جديد للشاشة الرئيسية، والقدرة على اختبار تطبيقات الجهات الخارجية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR، وغير ذلك.

Advertisements

يُشار إلى أنه في السنوات السابقة كانت آبل تعلن عن النسخة التجريبية الأولى من الإصدار التالي من iOS في مؤتمر المطورين العالمي WWDC بداية النصف الثاني من العام، ويبدو أنه من المحتمل أن يكون هذا هو الحال مرة أخرى في WWDC للعام الحالي.

وكانت شركة آبل قد أعلنت منتصف شهر آذار/ مارس الماضي أنها تعتزم عقد مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC لعام 2020 عبر شبكة الإنترنت، وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة وقتئذ: إن الحدث – الذي حُدد لاحقًا بأنه سيبدأ في تاريخ 22 حزيران/ يونيو القادم – سيقدم “تجربة رقمية جديدة تمامًا” تشتمل على كل من إعلانات آبل التقليدية، والجلسات الخاصة بالمطورين.