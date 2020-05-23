شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهاكرز يستهدفون مطورى الألعاب عبر الإنترنت .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول باحثو الأمن، إن الهاكرز اخترقوا مطوري الألعاب الشهيرة عبر الإنترنت في محاولة للتلاعب بالعملة داخل اللعبة وإصابة اللاعبين ببرامج ضارة، ووفقًا لما أوردته ArsTechnica، كشفت شركة الأمن الإلكتروني ESET بتفصيل عمليات الاختراق في مدونة حديثة، تصف كيف تمكنت مجموعة القرصنة من اختراق العديد من مطوري الألعاب في كوريا الجنوبية وتايوان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشغل المطورون ألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MMO) على نطاق واسع ولديهم آلاف من المستخدمين النشطين يوميًا، حيث تم اكتشاف الانتهاكات في فبراير وتم إبلاغ الشركات ذات الصلة.

يقول الباحثون أنه في حالة واحدة مسجلة، يمكن للهاكرز الذين حصلوا على امتياز الوصول إلى خوادم مطور البرامج أن يفرغوا البرامج الضارة في الملفات التنفيذية لألعاب الفيديو المتاحة للاعبين.

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وكتب الباحثون، "في حالة واحدة على الأقل، تمكن المهاجمون من اختراق خادم الشركة، مما سمح لهم بالتحكم في أنظمة البناء الآلية"، وأضافوا "كان من الممكن أن يسمح هذا للمهاجمين بتضمين رمز تعسفي من اختيارهم في الملفات التنفيذية للعبة الفيديو".

كما تقول ESET أن المتسللين الذين اخترقوا خوادم الألعاب كانوا قادرين على التلاعب بالعملة داخل اللعبة لتحقيق مكاسب مالية.

ويرجع باحثو ESET العمل إلى مجموعة قرصنة تسمى Winnti Group الذين سبق لهم التسلل إلى مطوري ألعاب آخرين، بما في ذلك Nfinity Games في 2018، ومن غير الواضح عدد المستخدمين الذين تأثروا بالقرصنة.