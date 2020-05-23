شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توحّد تطوير التطبيقات لمليار جهاز يعمل بنظام Windows 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمساعدة المطورين على إنشاء تطبيقات للعمل الحديث باستخدام أنظمة مايكروسوفت ويندوز ومايكروسوفت 365، كشفت عملاق أنظمة التشغيل عن مشروع Project Reunion لتوحيد تطوير التطبيقات عبر مليار جهاز يعمل بنظام Windows 10.

وبحسب موقع toi الهندى، فسيجعل Project Reunion من السهل إنشاء تطبيقات رائعة تعمل عبر جميع إصدارات Windows 10 والأجهزة التي يستخدمها الأشخاص، حيث قالت الشركة في بيان لها "خلال العامين الماضيين، كنا نكسر الحاجز بين Win32 (التي يسمى أيضًا API Windows) وواجهات برمجة تطبيقات نظام ويندوز الأساسي العالمي (UWP)، حيث يعمل Project Reunion على توسيع هذا الجهد لتسهيل إنشاء تطبيق ويندوز رائع ".

وسوف يوحد الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات Win32 وUWP الحالية ويجعلها متاحة منفصلة عن نظام التشغيل، عبر أدوات مثل "NuGet"، وسيوفر هذا نظامًا أساسيًا مشتركًا للتطبيقات الجديدة.

وقالت مايكروسوفت: "بالإضافة إلى ذلك، ستساعدك على تحديث تطبيقاتك الحالية وتحديثها بأحدث الوظائف، سواء كانت C ++ أو .NET (بما في ذلك WPF وWindows Forms وUWP) أو React Native".

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ولعل أحد المكونات الأولى في رحلة Project Reunion هو WinUI 3 Preview 1، وهو إطار عمل واجهة مستخدم أصلي عالي الأداء محسن بطلاقة لـويندوز، فمع مطوري WinUI، يمكنهم بناء تجارب مستخدم رائعة تتكيف وتتوسع عبر الأجهزة، سواء كانوا بصدد بدء مشروع جديد، أو تحديث تطبيق موجود، وفقًا للشركة.

وقد قامت مايكروسوفت أيضًا بتوسيع WebView2 (مكون آخر في رحلة Project Reunion) بمعاينة .NET جديدة، والآن، يمكن لأي تطبيق ويندوز تضمين محتوى الويب مع قوة مايكروسوفت Edge وChromium.

ومع تحول المؤسسات لتمكين العمل عن بُعد، يوفر Windows Virtual Desktop، الذي يعتمد على Azure، القدرة على توفير أجهزة سطح المكتب والتطبيقات الافتراضية وتوسيع نطاقها بشكل أسرع مما كان ممكنًا في السابق.

وقد أبلغت مايكروسوفت أنه "نظرًا لأن قابلية التوسع مهمة جدًا، فقد قدمت ​​ميزة تسمى MSIX App Attach، حيث ستعمل معاينة تطبيق MSIX على تحسين تجارب الأشخاص من خلال إلغاء تشابك صورة نظام التشغيل التي تنشرها المؤسسات في السحابة من التطبيقات التي يحتاج الأشخاص إلى الوصول إليها".

وباستخدام مايكروسوفت PowerToys (0.18)، يمكن لمطوري التطبيقات تخصيص هيكل Windows 10 لسير العمل الشخصي، قالت مايكروسوفت: "تضيف تحديثات اليوم أداتين جديدتين: Keyboard Remapper وPowerToys Run، ويمكنك إعادة تعيين مفتاح المفتاح والاختصار للاختصار باستخدام Keyboard Remapper".