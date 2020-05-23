شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Shopify :عصر المكاتب انتهى وغالبية موظفينا يعملون من المنزل بشكل دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Shopify Inc الكندية للتجارة الإلكترونية انتهاء "التركيز على المكاتب"، وقرر إبقاء مكاتب الشركة مغلقة حتى عام 2021، مما يسمح لمعظم الموظفين بالعمل عن بعد على أساس دائم بعد ذلك، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وكان لدى Shopify ومقرها أوتاوا، والتي أصبحت لفترة وجيزة الشركة الكندية الأكثر قيمة في وقت سابق من هذا الشهر، أكثر من 5000 موظف ومقاول في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من ديسمبر الماضى، وقال توبي لوتكي، وهو أيضًا مؤسس Shopify، في تغريدة: "اعتبارًا من اليوم، سيكون Shopify عبر الإنترنت بشكل افتراضي" مضيفا "سنبقي مكاتبنا مغلقة حتى عام 2021 حتى نتمكن من إعادة صياغتها من أجل هذا الواقع الجديد، فقد انتهى التركيز على المكاتب".

وتأتي خطوة Shopify في الوقت الذي تتكيف فيه الشركات مع تأثير COVID-19، والذي من المتوقع أيضًا أن يعيد تشكيل مستقبل مساحات المكاتب بعد تراجع الجائحة، فيما ستصبح Shopify أول شركة كندية كبرى تسمح للموظفين بالعمل من المنزل بشكل دائم، حتى مع قيام العديد من شركات التصنيع الكبيرة، بما في ذلك بومبا ردييه، بإعادة بعض عمالها تدريجيًا بعد خطط إعادة الافتتاح التي أعلنتها المقاطعات الكندية.

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وقد سمحت شركتا Square وتويتر مؤخرًا للموظفين بمواصلة العمل من المنزل بشكل دائم.

فيما تسمح شركات فيس بوك وجوجل لمعظم موظفيها بالعمل عن بُعد حتى نهاية هذا العام، فيما تعد Shopify، التي تبلغ قيمتها السوقية 119 مليار دولار كندي (85 مليار دولار)، واحدة من الشركات التى ينظر إليها المستثمرون والمحللون على أنها قصة نجاح محلية في عصر جعلت العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة منزلها في الولايات المتحدة وادي السليكون.

ومع إغلاق جائحة COVID-19 لأجزاء كبيرة من الاقتصاد الكندي، انتقل المزيد من المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت، مما زاد من جاذبية شركات مثل Shopify وجعلها شائعة بين المستثمرين، وقفز السهم بنحو 117٪ هذا العام، مقارنة مع انخفاض بنسبة 13٪ في مؤشر الأسهم الكندي، وارتفعت أسهمها 4.2٪ في منتصف النهار، في حين انخفض المؤشر الرئيسي 0.6٪.