شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنيات التقاط وتخزين الكربون الطريق أمام انقاذ الأرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف دراسة حديثة، أن العالم يهدف إلى منع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 3.6 درجة، من خلال التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، حيث وجد الباحثون في إمبريال كوليدج لندن، أن هناك حاجة إلى 2700 جيجاجاتون من مساحة تخزين ثاني أكسيد الكربون لتحقيق الهدف المحدد في اتفاقية باريس للمناخ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يجب بذل جهود لتخزين ثاني أكسيد الكربون في خزانات تحت الأرض في محاولة لتحقيق الهدف إلى جانب تدابير أخرى مثل التحول إلى الطاقة المتجددة.

يعمل تخزين امتصاص الكربون عن طريق أخذ ثاني أكسيد الكربون الذى يتم إنتاجه في المصانع ومحطات الطاقة ثم تخزينه تحت الأرض حتى لا يدخل الغلاف الجوي، وهناك سعة لأكثر من 10000 جيجا طن من تخزين ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم، وهو أقل بكثير من المستوى المطلوب لتحقيق هدف 3.6F.

تحدد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة من العلماء والاقتصاديين، الهدف وتقيم آثار تغير المناخ والمخاطر المستقبلية إلى جانب خيارات الاستجابة والتخفيف.

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يعد تخزين احتجاز الكربون (CCS) أحد الإجراءات للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الكوكب من الوصول إلى مستويات خطيرة، ويشمل البعض الآخر استخدام طاقة ونقل أنظف بالإضافة إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة، وهي عملية تنطوي على حبس نفايات ثاني أكسيد الكربون من مصادر الانبعاثات مثل المصانع ومحطات الطاقة وتخزينها تحت الأرض لمنع غازات الدفيئة من دخول الغلاف الجوي.

جمع الباحثون بيانات عن العشرين سنة الماضية من النمو في احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ، ووجدوا أن هناك زيادة بنسبة 8.6% في قدرة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في جميع أنحاء العالم في ذلك الوقت.

أوضج الباحثون بناء على هذه النتائج، أن العالم يسير على الطريق الصحيح لتحقيق بعض الأهداف المحددة في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.