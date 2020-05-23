تقرير جديد يقترح الإطار الزمني لموعد وصول الهاتفين Asus ROG Phone 3 و Zenfone 7

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لوكالة الأنباء التايوانية Commercial Times، فمن المتوقع أن تقوم شركة Asus بإطلاق هاتفين رائدين في شهر يوليو المقبل أو حتى قبل ذلك. الهاتفان المعنيان هما Asus Zenfone 7 و Asus ROG Phone 3 الموجه للاعبين.

هذا التقرير يتماشى مع ما ذكرناه في تقرير سابق عندما أوضحنا لكم بأنه من المرجح أن يصل الهاتف Asus ROG Phone 3 في المستقبل القريب بعدما تم رصده يحصل على شهادة الواي فاي من هيئة WiFi Alliance، وفي منصة إختبارات الأداء Geekbench، لأن هذه الأدلة تعني أن الهاتف وصل بالفعل المراحل النهائية من عملية التطوير ويجب أن يكون جاهزًا للإطلاق قريبًا.

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وبناءً على المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، فمن المفترض أن يصل الهاتف Asus ROG Phone 3 مع نظام Android 10، ومع المعالج Snapdragon 865، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية. وعلى ذكر هذا الهاتف، فشركة Asus تتوقع نموًا بنسبة 30 إلى 50 في المئة في مبيعات هواتف Asus ROG Phone بعد إطلاق طراز 2020، لذا قد تكون هناك بعض المفاجآت الكبيرة.