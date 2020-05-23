الهاتف Sharp Aquos Zero 2 المُزود بشاشة 240Hz يخرج أخيرًا من اليابان

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن الهاتف Sharp Aquos Zero 2 في شهر سبتمبر الماضي بإعتباره أول هاتف ذكي في العالم مُزود بشاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 240Hz. كان هذا الهاتف متاحًا في البداية في اليابان فقط، ولكنه أصبح متوفرًا الآن كذلك في تايوان مقابل ما يُعادل 730 دولار أمريكي.

نظرًا إلى أنه خرج الآن من اليابان، ووصل إلى تايوان، فهناك إحتمال أن نرى الهاتف Sharp Aquos Zero 2 يشق طريقه إلى المزيد من المناطق حول العالم.

للتذكير، الهاتف Sharp Aquos Zero 2 يضم شاشة OLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 240Hz، وهو ضعف معدل التحديث الذي توفر هواتف الألعاب مثل Asus ROG Phone II. وتفتخر شركة Sharp بكون Sharp Aquos Zero 2 هو أخف هاتف ذكي مزود بشاشة بحجم 6 إنش، فهو يزن 143 جرام فقط.

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الهاتف Sharp Aquos Zero 2 يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB من نوع UFS 3.0، وبطارية بسعة 3130mAh، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية علمًا أن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.7، بينما تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4.

الهاتف Sharp Aquos Zero 2 مصمم كذلك لمقاومة المياه والغبار، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.