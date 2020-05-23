شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل وجوجل تجريان محادثات مع بريطانيا حول تكنولوجيا تطبيقات تتبع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أبل وجوجل إنهما تواصلان التحدث إلى الحكومة البريطانية حول التكنولوجيا المستخدمة في تطبيق تتبع COVID-19 للهواتف الذكية، حيث أصدرت الشركتان النسخة الأولية من نظامهما الخاص، وقد بدأت بريطانيا اختبار تطبيق يتطابق مع جهات الاتصال على خادم مركزي بدلاً من النموذج اللامركزي الذي تفضله أبل وجوجل حيث تحدث المطابقات على جهاز المستخدمين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال رئيس برنامج المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إن التطبيق المركزي يمكن أن يعطي المزيد من التبصر في تفشي COVID-19، لكنه يوفر خصوصية أقل من المنافسين اللامركزيين، فيما قال ممثلو الشركة الذين ناقشوا إطلاق تقنية إعلام التعرض من Apple-Google إلى سلطات الصحة العامة أنهم ظلوا في محادثة مع الخدمة الصحية البريطانية حيث قامت بتقييم العديد من الأساليب المختلفة.

على جانب آخر أعلنت أبل وجوجل عن إطلاق برنامجهما الخاص بتتبع فيروس كورونا، إذ سيتم استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهما من قبل هيئات الصحة فى دول العالم لتطوير تطبيقاتها الخاصة، كما تم منح البرنامج لنحو 22 دولة حتى الآن طلبت الوصول إلى التكنولوجيا الخاصة بالشركتين الأمريكيتين.

Advertisements

ولم تكشف أبل وجوجل عن البلدان التى من المقرر أن تستخدم البرنامج، ولكن من المتوقع أن يتم تبنى واجهة برمجة التطبيقات الجديدة من قبل العديد من الولايات الأمريكية ولاتفيا وأيرلندا وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وهولندا.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعد هذا البرنامج بمثابة نهج منافس لتطبيق NHS لتتبع الاتصال الذى يتم اختباره حاليًا فى المملكة المتحدة، إذ يتبع برنامج أبل وجوجل نهجًا "لامركزيًا" - حيث تظل بيانات الاتصال التى تم جمعها على جهاز المستخدم ويمكن تحليلها هناك.

ويقول خبراء الأمن أن هذه الطريقة تزيد من الخصوصية وتقلل من خطر تحديد المستخدمين من خلال إخفاء الهوية من البيانات، وسيستخدم خبراء الصحة البرنامج الأساسي الذى طوره عمالقة التكنولوجيا، مع إضافة التحسينات الخاصة بهم وإنشاء تطبيق فريد خاص بهم.