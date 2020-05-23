شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك Workplace يضيف 2 مليون مستخدم مدفوع منذ أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيس بوك اليوم، أن Workplace وهي أداة تعاون ودردشة شبيهة بـ Slack تستهدف الشركات، أصبح لديه الآن أكثر من 5 ملايين مستخدم بحسابات مدفوعة، مقارنة بـ 3 ملايين مستخدم في أكتوبر الماضى.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فيرجع هذا النمو في المستخدمين إلى حد كبير إلى انتشار جائحة كورونا COVID-19، الذي تطلب من العديد من الأشخاص الاعتماد بشكل أكبر على أدوات البرامج أثناء العمل من المنزل.

وشهدت العديد من تطبيقات التعاون أيضًا نموًا منذ الوباء، ففي مارس، قالت سلاك إنها تجاوزت أكثر من 12.5 مليون مستخدم متزامن على سبيل المثال، وبلغ عدد مستخدمي Microsoft Team 75 مليون مستخدم نشط يوميًا في أبريل، بزيادة 70 % منذ الشهر السابق.

ومع ذلك، تشير هذه المقاييس إلى أن كلا من Slack وTeams لديهم عدد من المستخدمين يفوق عدد مستخدمي فيس بوك، حتى لو لم يقارنوا مميزات بعضهم ببعض، حيث تم وضع Teams في عروض الشركات الأوسع من مايكروسوفت وكان Slack موجودًا لفترة أطول من Workplace.

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هناك أيضًا ميزات جديدة سيتم طرحها لـ Workplace، بما في ذلك خدمة مؤتمرات الفيديو التي تسمى غرف مكان العمل، والتسميات التوضيحية الحية التلقائية بست لغات للفيديو Live Workplace، والقدرة على استخدام Portal TV لمكالمات الفيديو في مكان العمل.

وقد أعلنت الشركة اليوم أيضًا أن معظم القوى العاملة في فيس بوك ستكون قادرة على طلب العمل عن بُعد بشكل دائم، وتحدث كيسي نيوتن من The Verge مع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج حول القرار، حيث يتبع فيس بوك شركات Twitter وSquare وSpotify وShopify وCoinbase في وضع سياسة دائمة للعمل من المنزل.