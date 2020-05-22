ما هي Facebook Rooms و كيف تعمل ؟

facebook rooms هي شئ جديد من فيسبوك تم اطلاقه على تطبيق فيسبوك بشكل جديد بدون اي تسريبات حوله حتى. في الوقت الذي تقرأ فيه هذا المقال ستبدأ بقراءة تحذيرات على موقع فيسبوك من المستخدمين تشير الى انه هذه ميزة سيئة و شئ كهذا. و تجد المنشور يبدأ بكلمة “احترس” غالبًا. في هذا المقال سنتحدث عن هذه الميزة. و هل هي سيئة فعلًا. حتى تعرف كل شئ عن هذه الميزة التي تراها.

facebook Rooms

ميزة اضافتها فيسبوك الى التطبيق و هي عبارة عن ميزة مثل تطبيق Zoom بإختصار شديد. بل هي تطبيق زوم تقريبًا. حيث يمكنك بها انشاء غرفة محادثة تجمع بها اصدقاءك. لمحادثات فيديو و صوت و المميز في هذه الميزة انك يمكنك ضبط غرفة المحادثة بحيث ان يدخلها اي شخص معه رابط الغرفة. لا داع لأن يكون اعضاء الغرفة من اصدقاءك على فيسبوك فحسب. او حتى من اعضاء فيسبوك نفسه

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ميزة Facebook Rooms سهلة الإستعمال. سهلة الإنشاء. يمكنك من خلال تطبيق فيسبوك انشاء غرفة محادثات عن طريق زر صغير ظهر اعلى الـFacebook stories فقط. و من خلاله يمكنك ضبط الـRoom بحيث تختار من يدخلها و الحصول على رابط للغرفة و خلافها من الأشياء المهمة لمشاركة الغرفة

الخصوصية

الآن ما يخطر ببال المستخدمين هل سيؤثر هذا على خصوصيتنا. فموقع و تطبيق فيسبوك ليسا بأفضل سمعة فيما يخص الخصوصية. حيث ان هذه الميزة بالطبع ستعتمد بشكل كامل على الكاميرا و على الميكروفون. و لكن هل هذه ميزة تخترق خصوصيتك ؟. الإجابة المختصرة لا فانت لن تدخل لأي غرفة محادثة بدون ان تختار ذلك. بالتالي هذه الميزة لن تؤثر على خصوصيتك كمستخدم. و لن تؤثر على خصوصيتك نهائيًا. لذلك لا داع للخوف من هذه الميزة.