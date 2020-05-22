أبرز 5 من الحواسيب اللوحية التي تعمل بنظام ويندوز 10

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 10:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

فيما يلي أبرز 5 حواسيب لوحية تعمل بنظام ويندوز 10:

1- جهاز Surface Pro X:

يتميز جهاز (Surface Pro X) بأنه أقوى حاسوب لوحي من مايكروسوفت حتى الآن، حيث يعمل بالمعالج الجديد Microsoft SQ1 الذي صممته مايكروسوفت بالتعاون مع كوالكوم، وهو أسرع معالج أنتجته كوالكوم للحواسيب الشخصية.

ويتميز الجهاز بإطارات رقيقة للغاية على طول الجوانب، وهيكل نحيف يبلغ سمكه 7.3 مم مع مسند مدمج أيضًا، كما يحتوي أيضًا على ملحقات اختيارية مثل: القلم ولوحة المفاتيح، مع دعم الشحن اللاسلكي للقلم داخل غطاء لوحة المفاتيح نفسها.

يأتي حاسوب Surface Pro X بشاشة قياسها 13 بوصة بدقة 1920 × 2880 بكسلًا، مما يتيح جودة صورة واضحة ونقية، ومنفذي USB-C ومنفذ Surface Connect للشحن السريع، وعمر بطارية يصل حتى 13 ساعة للشحنة الواحدة.

يتوفر الجهاز بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 16 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع SDD بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

2- جهاز Surface Pro 7:

ينتمي جهاز (Surface Pro 7) إلى فئة حواسيب 2 في 1 التي تعمل كحاسوب محمول وجهاز لوحي بعد فصل لوحة المفاتيح عن الشاشة التي تأتي مزودةً بمسند، لذلك يمتاز بأنه خفيف الوزن، بالإضافة للمواصفات الداخلية القوية التي تُتيح لك القيام بمعظم المهام مثل: تحرير الصور أو الفيديو.

يأتي الجهاز بشاشة قياسها 12.3 بوصة، بدقة 1824 × 2736 بكسلًا، ومنفذ USB-C، ومنفذ Surface Connect للشحن السريع، ومنفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 مم، وعمر بطارية يصل حتى 10.5 ساعات بالشحنة الواحدة.

يتوفر الجهاز بثلاث خيارات للمعالج هي: Intel Core i3، أو i5 أو i7 من الجيل العاشر، وثلاثة خيارات لذاكرة الوصول العشوائي 4 أو 8 أو 16 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع SDD تبدأ سعته التخزينية من 128 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت.

3- جهاز Samsung Galaxy Book2:

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جهاز مناسب لأولئك الذين يتنقلون كثيرًا ويحتاجون إلى الوصول لشبكة الإنترنت في جميع الأوقات، وذلك بفضل تقنية LTE المضمنة التي تعني أنه يمكنك الاتصال بشبكة 4G في أي وقت، ويأتي مع قلم S-Pen ولوحة مفاتيح بخلفية مضيئة، مع مكبرات صوت أمامية للحصول على صوت واضح ومتسق.

يأتي Samsung Galaxy Book2 بشاشة قياسها 12 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1440 × 2160 بكسلًا. ومنفذين أحدهما USB-C، ومنفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 مم، وعمر بطارية يصل حتى 10.5 ساعات بالشحنة الواحدة.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 850، ووحدة معالجة الرسومات Qualcomm Adreno 630، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع SDD بسعة 128 جيجابايت.

4- جهاز Lenovo ThinkPad X1:

يتميز جهاز (Lenovo ThinkPad X1) بتصميم بسيط ومناسب أكثر لبيئة العمل المكتبي، حيث يأتي بمسند مدمج، وقارئ لبصمات الأصابع لتسجيل الدخول الآمن، مع دعم لوحة المفاتيح ولوحة اللمس، ودعم القلم الإلكتروني.

يأتي الجهاز بشاشة عالية الدقة قياسها 13 بوصة، بدقة 3000 × 2000 بكسل، ومنفذين من نوع USB-C، ومنفذ لسماعة الرأس مقاسه 3.5 مم، وعمر بطارية يصل حتى 10 ساعات بالشحنة الواحدة.

ويعمل بمعالج Intel Core i5 من الجيل الثامن، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع SDD بسعة 256 جيجابايت.

5- جهاز Surface Go 2:

إذا كانت ميزانيتك محدودة، فإن جهاز (Surface Go) يعتبرًا خيارًا مناسبًا، حيث يأتي بشاشة قياسها 10.5 بوصات، بدقة 1800 × 1200 بكسل، ويدعم قلم Surface Pen لجميع أعمال الكتابة اليدوية أو الرسم.

يعمل الجهاز بمعالج Intel Pentium GOLD أو Intel Core M3، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت.

ويتوفر الجهاز بإصدارين من حيث سعة التخزين، الأول بسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، والثاني بقرص صلب من نوع SSD بسعة 128جيجابايت. مع عمر بطارية يصل إلى 6 أو 7 ساعات بالشحنة الواحدة.