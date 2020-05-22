سامسونج تُصدر تحديث جديد لتحسين أداء الكاميرات في تشكيلة Galaxy S20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث آخر لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series. التحديثات السابقة كانت تهدف لتحسين أداء التركيز التلقائي، ولكن يبدو أن تلك التحسينات لم تكن كافية لأن التحديث الجديد يستهدف هو الأخر الكاميرا.

مع هذا التحديث الجديد، سيصبح التركيز التلقائي في الهاتفين Galaxy S20 و +Galaxy S20 أسرع، مما يسمح لهما بتعقب الأشياء بسرعة أكبر أثناء تحريك الهاتف. وإلى جانب ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مايو لكلا الهاتفين.

الهاتف Galaxy S20 Ultra حصل هو الأخر على نفس التحديث والذي يجلب معه ميزة Close-Up Zoom، والتي تم تصميمها خصيصًا لتحسين أداء التركيز في الهاتف من مسافة قريبة. في السابق، كان المستخدمون يواجهون مشكلة في تصوير الأشياء على مسافة 10 سنتمتر أو نحو ذلك. وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضًا في التحديث الجديد تحسين جودة الصورة في الوضع الليلي، وتحسين إستجابة مستشعر البصمة، فضلا عن تحسين جودة الصوت.

Advertisements

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.