إشاعة جديدة تقترح قدوم Xiaomi Mi Band 5 مع مستشعر SpO2، والدعم لـ Alexa

فاطمة أيت طالب - دبي - إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 5 القادمة من شركة Xiaomi ستأتي مع ميزة قياس مستوى الأوكسجين في الدم. وستشمل الميزات الصحية الإضافية تتبع الدورة الشهرية.

قيل أن النسخة العالمية من هذه الإسوارة ستدعم تقنية NFC، والتي كانت حصرية في السابق للسوق الصيني. ومع ذلك، فإن بعض المعلومات الجديدة تلقي بظلال من الشك على دعم NFC في النسخة العالمية، ولكنها تذكر إصدارًا جديدًا من هذه الإسوارة تُدعى ” Xiaomi Mi Smart Band 5 ” ويحمل الطراز XMSH11HM.

ستحصل إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 5 كذلك على دعم المساعد الرقمي Alexa التابع لشركة أمازون. في الأجيال السابقة، كانت الطرازات التي تم بيعها في الصين تحتوي على رقاقة NFC وميكروفون من أجل المساعد الرقمي، ولكن لم تكن تعمل إلا مع المساعد الرقمي Xiao Ai الناطق باللغة الصينية.

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يُعد Alexa إختيارًا أفضل للنسخة العالمية، فهذا المساعد الرقمي يدعم بالفعل ثماني لغات تغطي أمريكا الشمالية والجنوبية ومعظم أوروبا والهند. خذ بعين الإعتبار أنه نظرًا إلى أن إسوارة Xiaomi Mi Band 5 تفتقر إلى مكبر للصوت، فإن ردود Alexa ستكون نصية فقط.

من الجيد أن حجم الشاشة سيرتفع ليصل إلى 1.2 إنش. من المرجح أن يتم الكشف عن هذه الإسوارة في الصين أولاً خلال شهر يونيو المقبل، وقد يتم إطلاق النسخة العالمية منها بعد ذلك بشهرين تقريبًا.