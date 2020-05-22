فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor Play 4T و Honor Play 4T Pro. هذه الأجهزة تتميز بإمتلاكها لمواصفات تقنية متواضعة، وبأسعارها الإقتصادية، وهي متاحة حاليًا في الصين فقط.
اليوم، حصلنا على تسريب جديد يكشف لنا أن شركة Honor تستعد لتعزيز تشكيلة Honor Play 4 Series بعضو ثالث يُدعى Honor Play 4 Pro. وعلى ما يبدو، هذا الهاتف سيضم معالج من فئة HiSilicon Kirin يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم الشحن السريع بقوة 40W. وعلى الأرجح، هذا المعالج سيكون هو HiSilicon Kirin 820 5G.
وبصرف النظر عن المعالج، فهذا الهاتف سيضم كذلك شاشة من نوع LCD، وهذا ما يفسر إمتلاك هذا الهاتف لمستشعر بصمات الأصابع في الجانب بدلاً من الشاشة. وإلى جانب ذلك، فهذا الهاتف سيضم كاميرتين فقط في الخلف جنبًا إلى جنب مع فلاش LED، وسيضم منفذ الشحن USB Type-C في الأسفل، ولكنه سيفتقر إلى منفذ السماعات 3.5mm. للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن حول هذا الهاتف، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل بشأنه في قادم الأيام.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب جديد يكشف لنا عن تصميم وبعض مواصفات الهاتف Honor Play 4 Pro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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