الهاتفين Vivo X50 و Vivo X50 Pro يظهران في صور رسمية وفيديو تشويقي

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا عددًا من التسريبات والتفاصيل المُتعلقة بسلسلة هواتف Vivo X50 Series القادمة من شركة Vivo في الأسبوع الماضي. لقد كانت هذه التسريبات تُحاول إثارة الضجة حول هذه السلسلة من خلال التأكيد على أن هذه الهواتف ستستخدم المستشعر Samsung 50MP ISOCELL GN1 الذي أعلنت عنه شركة سامسونج في وقت سابق من هذا الأسبوع، ونظام منع الإهتزاز المميز الذي يعد بتوفير ثبات مماثل لثبات Gimbal. لقد سمعنا بالفعل أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo X50 جنبًا إلى جنب مع الهاتف Vivo X50 Pro، والآن قامت شركة Vivo رسميًا بنشر بعض الصور التي تدعم صحة تلك الإدعاءات السابقة.

يمكننا في هذه الصور الجديدة رؤية الهاتف Vivo X50 إلى جانب شقيقه الأكبر Vivo X50 Pro بثلاثة ألوان مختلفة. هذين الهاتفين يأتيان بنظام مختلف على مستوى الكاميرا، ولكن يبدو أن كلا الهاتفين يحتفظان بالمستشعر Samsung ISOCELL GN1 في الكاميرا الأساسية بالأعلى. بالإضافة إلى الإعلانات التشويقية الرسمية، فقد كشف لنا تسريب مختلف من الصين أن سلسلة هواتف Vivo X50 Series ستأتي مع شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، في حين ستأتي الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار مع مستشعر بدقة 48 ميغابكسل. سيأتي الهاتف Vivo X50 مع شاشة منحنية قليلاً في الجانبين، بينما سيأتي الهاتف Vivo X50 Pro مع شاشة أكثر إنحناءً.

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إلى جانب هذه التفاصيل الجديدة، حصلنا أيضًا على فيديو ترويجي يوضح البعد البؤري الكامل للهاتف Vivo X50 Pro والذي سيكون قادرًا على توفير تقريب هجين يصل إلى ×60. عمومًا، من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Vivo X50 Series لأول مرة في اليوم الأول من شهر يونيو المقبل، مما يترك الكثير من الوقت لظهور المزيد من التفاصيل.