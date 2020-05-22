شركة Xiaomi تُشوق للحاسوب المحمول Redmibook، وللتلفاز الذكي Redmi X TV

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعقد شركة Xiaomi حدثًا ضخمًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 26 مايو، وهو الحدث حيث من المفترض أن تكشف الشركة عن الكثير من الأجهزة الجديدة. كلنا نتوقع رؤية ثلاثة هواتف ذكية كجزء من تشكيلة Redmi 10X Series، ولكن نشرت الشركة الصينية الآن عدة ملصقات تشويقية في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تؤكد فيها أيضًا قدوم تلفاز ذكي جديد تحت إسم Redmi X TV، وحاسوب محمول جديد تحت إسم RedmiBook يضم شاشة بحجم 16.1 إنش في الأسبوع المقبل.

سينضم هذا التلفاز إلى Redmi Smart TV Max، وهو تلفاز ضخم بحجم 98 إنش وبدقة 4K، بالإضافة إلى التلفاز Redmi TV الذي يبلغ حجمه 70 إنش، والذي تم إطلاقه في العام 2019. وبالعودة إلى التلفاز الذكي الجديد Redmi X TV، فقد أوضحت لنا شركة Redmi أنه سيضم تقنية MECM، وهي التقنية التي تحسن مظهر الفيديوهات عن طريق إضافة إطارات تم إنشاؤها بطريقة إحترافية لجعل الفيديو أكثر سلاسة بدون ضبابية لمحاكاة الشاشات التي تمتاز بمعدل التحديث 120Hz.

أما بخصوص الحاسوب المحمول، فهو سيأتي مع شاشة بإطار نحيف جدًا يبلغ سمكه 3.26 ملمتر فقط مع العلم بأن هذه الشاشة ستُغطي 90 في المئة من الواجهة، في حين يُقال أن هذه الشاشة ستدعم 100% من التدرج اللوني sRGB. تشمل المواصفات الأخرى لهذا الحاسوب المحمول، المعالج AMD Ryzen 4000، على الرغم من أن بعض المصادر تشك في وجود خيارات أقوى تشمل AMD Ryzen 5 و AMD Ryzen 7.

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عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار لأربعة أيام حتى يتم إزاحة الستار رسميًا عن هذه المنتجات، ونحن نتوقع أن تستمر شركة Xiaomi في التشويق لهذه المنتجات إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.