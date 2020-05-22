انخفاض كبير بالحرارة وأمطار على الوجه البحري.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقالت الأرصاد في بيان، إن شمال الصعيد يشهد طقسا حارا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب سيناء طقس حار والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، و على شمال الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوى متمركز على غرب البحر المتوسط بينما يستمر تأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة السبت:

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بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 29

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30