شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يضيف إشعارات لإعلام المستخدمين قبل إزالة مشاركاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم تقديم هذه الإشعارات للمساعدة في تجنب الحالات التي تتم فيها إزالة مشاركات المستخدم أو البث لمباشر بعد تضمين الموسيقى غير المرخصة عن غير قصد.

قال انستجرام في مشاركة مدونة "تهدف هذه الإشعارات إلى تنبيهك عندما تكتشف أنظمتنا أن البث أو الفيديو الذي تم تحميله قد يتضمن موسيقى بطريقة لا تلتزم باتفاقيات الترخيص الخاصة بنا".

وأضاف انستجرام، "تتضمن التحديثات جعل الإشعارات أكثر وضوحًا وإبراز الإشعارات في وقت سابق إلى جهات البث المباشر، لمنح الأشخاص الوقت لتعديل بثهم وتجنب الانقطاعات إذا اكتشفنا أنهم ربما يقتربون من قيودنا".

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لن تنبه الإشعارات الجديدة المستخدمين فقط بأنهم ينتهكون سياسات انستجرام، بل ستساعد أيضًا في توجيههم إلى الموارد التي تصف بدقة أكثر سبب تعرضها للإزالة، وما يمكن للمستخدمين القيام به لتصحيح الوضع.

يأتي نظام التوضيح والإخطار المحسن في الوقت الذي يحاول فيه انستجرام الاستفادة بشكل أكبر من الاستخدام غير المسبوق لميزة "Live" التي تسمح للمستخدمين ببث أنفسهم في الوقت الفعلي، حيث حقق استخدام الميزة نسبة 70% الشهر الماضي بسبب استمرار الوباء وإجراءات الإغلاق.