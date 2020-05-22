شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بريطانية تسعى لإطلاق الأقمار الصناعية من على متن الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة Virgin Orbit البريطانية اختبار منظومة جوية فضائية لإطلاق الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض، وستجرى اختباراتها، حسب رئيس الشركة الملياردير البريطانى، ريتشارد برينسون، فى 23 و24 أو25 مايو الجارى، حيث قالت قناة CNBC التلفزيونية، إن قرارا نهائيا بموعد اختبار المنظومة لم يتخذ بعد.

ووفقا لما ذكره موقع "RT" الروسى، يقضي برنامج الاختبار بأن طائرة "بوينج 747" المطورة تقلع الساعة 13.00 بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي من مطار فضائي في صحراء مهاوى بولاية كاليفورنيا لتحلق فوق المحيط الهادئ، ثم ينفصل عنها صاروخ الوقود، وسيتم تشغيل محركات الصاروخ أوتوماتيكيا.

يذكر أن يونيو الماضي شهد اختبارا مماثلا للمنظومة الجوية الفضائية التابعة لشركة "فرجين أوربيت" البريطانية، لكن الصاروخ لم يحمل آنذاك الوقود ولم يشغل محركاته.

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وقالت القناة التليفزيونية إن طائرة "بوينج – 747" حلقت الأسبوع الماضي حاملة الصاروخ فوق المحيط الهادئ، دون أن تطلقه.

جدير بالذكر أن شركة أخرى تابعة للملياردير، ريتشارد برينسون، وهي Virgin Galactic، أجرت يوم 1 مايو الجاري أول اختبار جوي لمركبة Unity الجوية الفضائية التي أطلقتها طائرة Eve على ارتفاع 15.2 كيلومتر. وتسارعت المركبة في الجو حتى سرعة 0.7 ماخ (ما يعادل نحو 800 كيلومتر في الساعة)، ثم هبطت في مطار نيو مكسيكو الأمريكي.

ولعل تخصص تلك المركبة لنقل السياح الفضائيين إلى مدار الأرض المنخفض والقيام برحلات فضائية سياحية منتظمة.