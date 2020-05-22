تكنولوجيا: شركة بريطانية تسعى لإطلاق الأقمار الصناعية من على متن الطائرات

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ووفقا لما ذكره موقع "RT" الروسى، يقضي برنامج الاختبار بأن طائرة "بوينج 747" المطورة تقلع الساعة 13.00 بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي من مطار فضائي في صحراء مهاوى بولاية كاليفورنيا لتحلق فوق المحيط الهادئ، ثم ينفصل عنها صاروخ الوقود، وسيتم تشغيل محركات الصاروخ أوتوماتيكيا.
يذكر أن يونيو الماضي شهد اختبارا مماثلا للمنظومة الجوية الفضائية التابعة لشركة "فرجين أوربيت" البريطانية، لكن الصاروخ لم يحمل آنذاك الوقود ولم يشغل محركاته.
وقالت القناة التليفزيونية إن طائرة "بوينج – 747" حلقت الأسبوع الماضي حاملة الصاروخ فوق المحيط الهادئ، دون أن تطلقه.
جدير بالذكر أن شركة أخرى تابعة للملياردير، ريتشارد برينسون، وهي Virgin Galactic، أجرت يوم 1 مايو الجاري أول اختبار جوي لمركبة Unity الجوية الفضائية التي أطلقتها طائرة Eve على ارتفاع 15.2 كيلومتر. وتسارعت المركبة في الجو حتى سرعة 0.7 ماخ (ما يعادل نحو 800 كيلومتر في الساعة)، ثم هبطت في مطار نيو مكسيكو الأمريكي.
ولعل تخصص تلك المركبة لنقل السياح الفضائيين إلى مدار الأرض المنخفض والقيام برحلات فضائية سياحية منتظمة.
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