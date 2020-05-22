شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحتفل اليوم بمرور 30 عاما على إطلاق لعبة Solitaire والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل لعبة Microsoft Solitaire اليوم بمرور 30 عامًا على إطلاقها، وبحسب الشركة فلا يزال هناك 35 مليون شخص يلعبون لعبة Solitaire شهريًا، وفقًا لمايكروسوفت، مع أكثر من 100 مليون توزيع لعب يوميًا حول العالم.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد تم تضمين Microsoft Solitaire في الأصل كجزء من Windows 3.0 في عام 1990، وهو مصمم خصيصًا لتعليم المستخدمين كيفية استخدام الماوس، حيث تم خلالها تعليم المستخدمين كيفية الحصول على البطاقات الافتراضية وإسقاطها في مكانها أساسيات السحب والإفلات في ويندوز، والتي ما زلنا نستخدمها اليوم في العديد من أجزاء نظام التشغيل.

وتعد Microsoft Solitaire، المعروفة أصلاً باسم Windows Solitaire، واحدة من أكثر الألعاب التي يتم لعبها في العالم حيث يتم شحنها في كل إصدار من ويندوز لأكثر من عقدين/ وهذا يعني أنه تم شحنه على أكثر من مليار جهاز كمبيوتر، ولم يتوقف عن كونه جزءًا مخصصًا من ويندوز مع إصدار Windows 8 في عام 2012.

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ولا تزال سولتير تلعب بنشاط في جميع أنحاء العالم من قبل الملايين اليوم، بفضل جاذبيتها الواسعة، حتى أنه تم إدخاله في قاعة مشاهير ألعاب الفيديو العالمية العام الماضي، وقامت مايكروسوفت بتوطين اللعبة في 65 لغة، ويتم لعبها في أكثر من 200 سوق.

وقد حصلت Microsoft Solitaire فقط على أول تحديث رئيسي لها في عام 2012، بالتزامن مع إزالته من Windows 8 إلى تطبيق مستقل، وتضمن التطبيق الجديد خمسة أوضاع لعب جديدة، تحديات يومية، أحداث تنافسية، تكامل Xbox Live، وحتى القدرة على اختيار الصعوبة.

وقد أدى هذا التطبيق المستقل أيضًا إلى عودة Solitaire كجزء من Windows 10 في عام 2015، كما أنه متاح الآن عبر كل نظام أساسي لنظام التشغيل الرئيسي، وإذا كنت ترغب في مساعدة مايكروسوفت في الوصول إلى محاولة تسجيلها، فإن Microsoft Solitaire متاح الآن عبر Windows وiOS وAndroid وحتى على الويب.