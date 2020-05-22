مايكروسوفت تسجل براءة إختراع لقاعدة مصممة لإبقاء حرارة أجهزة Surface منخفضة

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لحجم الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، فمن الواضح أنها لا تمتاز بنفس كفاءة التبريد المتوفرة في الحواسيب المكتبية التي تمتلك مساحة كبيرة من أجل المراوح الكبيرة وتدفق الهواء بشكل أفضل. ومع ذلك، تعتقد شركة مايكروسوفت أنها قد تكون قادرة على المساعدة في إيجاد حل لذلك، فقد حصلت على براءة إختراع لما يبدو أنه قاعدة للتبريد.

تم تقديم براءة الإختراع في العام 2019 وإكتشفها موقع WindowsUnited مؤخرًا بعد نشرها في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وبطبيعة الحال، مفهوم قاعدة التبريد ليس جديدًا. لقد رأينا العديد من حوامل الحواسيب المحمولة التي تأتي مع مراوح التبريد من قبل، ولكن الحل المقترح من قبل شركة مايكروسوفت يضم حلاً عالي التقنية يعتمد على المغناطيس للمساعدة في إبقاء الجهاز في مكانه.

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بطريقة ما، بإستخدام المغناطيس، هذا الأمر يجعل قاعدة التبريد تبدو وكأنها جزء من الحاسوب المحمول أو الجهاز اللوحي، على غرار كيفية إقتران لوحة المفاتيح Type Cover مع لوحيات Surface Pro. أيضًا، على عكس قواعد التبريد الأخرى التي تحتوي ببساطة على مروحة مرتبطة بها، تشير براءة إختراع مايكروسوفت إلى أنه يمكن أن تكون هناك بالوعة حرارية مدمجة في القاعدة مما يجعلها أكثر كفاءة في تبديد الحرارة.

ومع ذلك، نظرًا إلى أن هذه مجرد براءة إختراع، فلا يوجد ما يؤكد لنا أن لدى شركة مايكروسوفت خططًا لتحويلها إلى منتج فعلي، لذلك ربما لا تتحمس كثيرًا لفكرة أنك سترى هذا المنتج من مايكروسوفت في المستقبل القريب.