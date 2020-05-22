شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنفى وجود مخاطر على حياة رواد المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم وكالة ناسا، غاري جوردان، أن الخبراء فعلوا منظومة تنقية الهواء بعد اكتشاف ارتفاع تركيز البنزول على المحطة الفضائية الدولية، ولا خطرا يهدد حياة الرواد هناك، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

وفي تصريح لموقع تاس الروسي قال جوردان: "في الأسابيع القليلة الماضية رصدت الأجهزة ارتفاعا في تراكيز البنزول في هواء المحطة الفضائية الدولية، هذا الارتفاع لم يتجاوز الحد الأقصى بالنسبة للمعايير المسموحة بها، ليس هناك خطر على طاقم المحطة ومعداتها".

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وأضاف "لقد تم تفعيل الأجهزة لتنقية هواء المحطة من البنزول، الخبراء الروس والأمريكيون يتعاونون معا لاكتشاف مصدر المشكلة التي تسببت بارتفاع تركيز البنزول هناك لإيجاد حل لها".

ومن جانبها كانت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن تركيز البنزول في هواء المحطة التي تم تسجيله لم يتجاوز الحد الأقصى المسموح به، ولذلك ما من خطر على حياة رواد المحطة، ويتألف طاقم المحطة الفضائية الدولية حاليا من رائدي الفضاء الروسيين، أناتولي إيفانشين وإيفان فاغنر، ورائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كيسيدي.