آبل ترغب في بناء فندق يتألف من 192 غرفة في مقرها المتواجد في مدينة أوستن الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - تمتلك شركة آبل العديد من المقرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو أن الشركة تخطط لتوسعة البعض منها، أو لنكون أكثر تحديدًا، تخطط لتوسعة مقرها الموجود في شمال غرب أوستن. ووفقا لتقرير من موقع Culture Map، فيبدو أن شركة آبل تتطلع على ما يبدو إلى بناء فندق يتألف من 192 غرفة في مقرها المتواجد في أوستن.

الآن قبل أن تتحمس لفكرة الإقامة في فندق آبل، فيبدو أن هذا الفندق مخصص في المقام الأول لتوفير مكان للموظفين للإقامة فيه إذا كانوا سيسافرون إلى مقر الشركة في أوستن من مكان آخر. الفندق، والذي لا يحمل إسمًا حاليًا، سيبلغ طوله 75500 قدم وسيبلغ طوله ستة طوابق.

Advertisements

كانت شركة آبل قد قدمت في البداية خططًا للمقر في العام 2018، ولكن هذه الخطط لم تتضمن فندقًا حتى وقت قريب، وتمت الموافقة على الخطط الجديدة في شهر أبريل الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الفنادق لا تعد جزءًا من أي مقر رئيسي آخر لشركة آبل، لذلك سيكون هذا هو الأول. كما قلنا، من المحتمل إستخدام الفندق لإيواء الموظفين الذين يُسافرون أو يقودون سياراتهم للعمل أو التدريب.

من المثير للإهتمام أن الشركة إختارت وضع فندق في مقرها بمدينة أوستن بدلاً من مقرها الرئيسي المتواجد في كوبرتينو، ولكن من يدري، قد يتغير ذلك في المستقبل.