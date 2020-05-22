OnePlus و Realme و Meizu و BlackShark تنضم إلى التحالف ” P2P Transmission Alliance “

فاطمة أيت طالب - دبي - في بداية هذا العام، قامت كل من Oppo و Vivo و Xiaomi بإصدار بيان صحفي تؤكد فيه أنها قامت بإنشاء تحالف يُدعى “Inter-Transfer Alliance Group” والذي يهدف إلى تمكين أجهزة هذه الشركات من إجراء عمليات نقل سلسة ومباشرة للملفات بسرعات عالية.

أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت المزيد من الشركات الصينية اليوم الإنضمام إلى هذا التحالف، بما في ذلك OnePlus و Realme و Meizu و BlackShark، ليصل بذلك عدد الأعضاء في هذا التحالف إلى سبعة أعضاء، وكلهم من الصين.

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ووفقا لنائب الرئيس الأول في شركة Vivo، السيد Spark Ni، فقد أوضح أن هذه الشراكة ستسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات لاسلكيًا دون الحاجة إلى إتصال بالإنترنت. ستستخدم الخدمة تقنية البلوتوث للإقتران السريع و WiFi P2P من أجل الإتصال العالي السرعة. لإستخدامها، يجب تشغيل WiFi والبلوتوث، ثم من خيار القائمة، يمكنك تحديد الملفات التي ترغب في نقلها.

يُعتبر ” Peer-to-Peer Transmission Alliance ” هو الإسم العالمي لهذا التحالف، ويتطلع هذا الأخير لضم المزيد من العلامات التجارية التي ترغب في المشاركة وتوسيع المنظومة ككل. تصل سرعة نقل الملفات إلى 20 ميغابايت في الثانية، وستكون هذه الخدمة متوفرة على الهواتف الذكية التابعة للشركات المنظمة أخيرًا إلى هذا التحالف في المستقبل المنظور.