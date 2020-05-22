شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية خاصة تصمم صاروخا فائق الخفة.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة "كوسموكورس" الروسية الخاصة على إعداد مشروع صاروخ فائق الخفة ليشارك فيما بعد فى مسابقة المبادرة التكنولوجية الوطنية الروسية "إيرونيت"، حيث صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مدير عام الشركة، بافيل بوشكين، الذى قال "لدينا اقتراحات خاصة بهذا الشأن، وقد أعددنا مشروعا تصميميا للصاروخ ورسمنا شكله الخارجى".

وحسب المدير العام فإن كل الاقتراحات التقنية سترسل إلى لجنة تنظيم مسابقة "إيرونيت" التكنولوجية للبحث عن جهات يمكن أن تساهم فى تطوير المشروع"، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

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يذكر أن رئيس منتدى موسكو الفضائى، رومان جيتس، كان قد صرح فى أبريل الماضى للصحفيين بأن مؤسسة "المبادرة التكنولوجية الوطنية" تعتزم أن تطرح الخريف المقبل مناقصة تصميم الصاروخ الروسى فائق الخفة الذى يفترض أن ينقل إلى ارتفاع 500 كيلو متر فوق سطح الأرض 250 كيلو جراما من الحمولة المفيدة.

وستختار نتيجة طرح المناقصة شركتان أو 3 شركات روسية تتولى وضع مشروع الصاروخ فائق الخفة، وستخصص له أموالا قدرها 50 مليون روبل لإعداد مشروع تقنى نهائى، مع ملاحظة أن شركة "كوسموكورس" الروسية الخاصة معروفة بخططها لإنشاء مطار فضائى خاص فى مقاطعة نيجنى نوفجورود الروسية.