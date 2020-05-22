إل جي تعلن عن هاتفها الأحدث LG Q61

أعلنت شركة إل جي عن هاتفها الذكي الجديد (إل جي كيو61) LG Q61 الذي يعد الأحدث في سلسلتها من الهواتف المتوسطة المواصفات.
ويقدم هاتف (إل جي كيو61) – المتاح حاليًا في كوريا الجنوبية – شاشة بقياس 6.5 بوصات وبدقة +FHD، وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.
وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق، ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. وعلى ظهر الهاتف أيضًا، هناك حساس البصمة.
ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى بتردد 2.3 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.
ويأتي الهاتف مع مكبرات صوت إستريو وتقنية DTS-X 3D Surround، وهو متوافق مع معايير المتانة العسكرية MIL-STD 810G، أما بطارية الهاتف فهي تأتي بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة.
ويتوفر الهاتف الجديد باللون الأبيض فقط وبسعر يعادل 300 دولار أمريكي. وسيبدأ بيعه في كوريا اعتبارًا من 29 أيار/ مايو الجاري، ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.
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