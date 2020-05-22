شحنات سماعات الأذن اللاسلكية من Realme تكسر حاجز 1 مليون وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - باعت شركة Realme ملايين الهواتف الذكية منذ ظهورها لأول مرة في شهر مايو من العام 2018، وحققت الشركة اليوم إنجازًا جديدًا يتمثل في بيع مليون وحدة من سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل Realme Buds Air و Realme Buds Wireless.

تم الكشف عن سماعات Realme Air Buds في شهر ديسمبر الماضي وهي أول سماعات لاسلكية حقيقية من شركة Realme. على الرغم من دخولها المتأخر، كانت Realme Buds Air ثاني أفضل سماعة لاسلكية حقيقية للأذن مبيعًا في الهند في العام 2019 بعد سماعات AirPods من آبل.

تحتوي سماعات Realme Buds Air على رقاقة R1 خاصة، وتحمل كل سماعة مكبر للصوت بحجم 12mm. تأتي هذه السماعات كذلك مع علبة للشحن توفر ما يصل إلى 17 ساعة من الإستخدام الإضافي. تدعم العلبة الشحن اللاسلكي وتسحب الطاقة من منفذ USB Type-C الموجود في الأسفل.

أما بخصوص سماعات Realme Buds Wireless، فقد تم إطلاقها في شهر سبتمبر إلى جانب الهاتف Realme XT. سماعات الأذن اللاسلكية هذه تأتي مع شريط يلتف حول الرقبة، وتوفر ما يصل إلى 12 ساعة من الإستخدام وتضم مكبرات للصوت بحجم 11.2mm في كل سماعة.