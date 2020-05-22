سماعات Powerbeats Pro اللاسلكية ستحصل على أربعة ألوان جديدة مُناسبة للصيف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بإطلاق سماعات الأذن اللاسلكية Powerbeats Pro قبل نحو عام، وقد كانت متاحة للشراء بأربعة ألوان مختلفة فقط. وعلى ذكر ذلك، فيبدو أن شركة آبل تُخطط لتوسيع الخيارات المتاحة للمستهلكين من خلال توفير سماعات Powerbeats Pro بأربعة ألوان جديدة تشمل الأحمر والزهري والأزرق والأصفر علمًا أن هذه السماعات كانت متوفرة سابقًا باللون الأبيض والأخضر الزيتي والأزرق الداكن والأسود.

ستبدأ المتاجر بعرض سماعات Powerbeats Pro للبيع بالألوان الأربعة الجديدة في أوائل شهر يونيو المقبل، لذلك توقع إعلانًا رسميًا في المستقبل القريب.

سعر سماعات Powerbeats Pro يُعتبر أعلى من سماعات AirPods، ولكنها توفر عمر أطول للبطارية وصوت ذات جودة أفضل. وعلاوة على ذلك، فهي لا تزال تُعتبر أرخص بالمقارنة مع بعض الحلول المقدمة من الشركات المنافسة مثل Bose و Senheiser و B&O و Master & Dynamic. وفي حالة إذا كنت تفكر في شراء سماعات Powerbeats Pro، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أنه تم إطلاقها اليوم بثلاثة ألوان جديدة تشمل الأبيض والأخضر والأزرق.

Advertisements

بصرف النظر عن الإختلاف في التصميم وجودة الصوت، فإن سماعات Powerbeats Pro تشبه إلى حد ما سماعات AirPods في الوظائف، فهي الأخرى تضم الرقاقة Apple H1 الأحدث من شركة آبل، وهي نفسها الرقاقة الموجودة في الجيل الثاني من سماعات AirPods، وقد تم تطوير هذه الرقاقة لتوفير إتصال أسرع وأكثر إستقرارًا من رقاقة Apple W1 السابقة. كما أنه يمكنك إستخدام عبارة ” Hey, Siri ” لتنشيط المساعد الرقمي Siri. ومع ذلك، نظرًا إلى أن Powerbeats Pro مصممة ليتم إستخدامها مع جميع الأجهزة وليس أجهزة آبل فقط، فبإمكانك إستخدام أي مساعد رقمي آخر معها.

كما هو الحال مع AirPods، فقد تم تصميم سماعات Powerbeats Pro للتشغيل والإيقاف التلقائي عندما يتم إرتداؤها أو نزعها من الأذن. يحتوي كل مكبر صوت أيضًا على عناصر تحكم فعلية للتحكم في مستوى الصوت مع العلم بأنه يمكن إستخدام هذه الأخيرة كذلك للتحكم في تشغيل الأغاني. يمكنك إستخدام مكبر صوت واحد فقط في كل مرة أو كليهما معًا في وضع الستيريو.

توفر سماعات Powerbeats Pro ما يصل إلى 9 ساعات من تشغيل الموسيقى. جنبا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكنك الحصول إجمالاً على ما يصل إلى 24 ساعة من الإستخدام. يتم شحن العلبة بواسطة موصل Lightning ولكنها تأتي مع كابل Lightning، في حال كنت تخطط لإستخدامها مع جهاز أندرويد.