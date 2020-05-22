سامسونج تعتزم إطلاق نسخة التيتانيوم من ساعتها الذكية القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر اليوم، ترغب شركة سامسونج في الدخول إلى القطاع الراقي جدًا من سوق الساعات الذكية من خلال تقديم نسخة مصنوعة من التيتانيوم من ساعتها الذكية القادمة.

وفقا لموقع SamMobile، ستكون النسخة المصنوعة من التيتانيوم من ساعة سامسونج الذكية القادمة باهظة جدًا، ولكن لم يتم الكشف عن سعرها بالضبط. ونظرًا إلى أن هذه الساعة الذكية سيتم تصنيعها من التيتانيوم، فهي ستبدو جميلة المظهر وخفيفة الوزن وأكثر صلابة. مع التيتانيوم، يمكن لشركة سامسونج أيضًا أن تتنافس مع نسخة التيتانيوم من Apple Watch.

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على أي حال، وفقا للتقارير السابقة، ستأتي الساعة الذكية الجديدة مع 8GB من الذاكرة الداخلية بغض النظر عن المادة التي تم تصنيع الهيكل منها، وببطارية أكبر بسعة 330mAh. أيضًا، قد تُعيد شركة سامسونج الإطار القابل للدوران. على أي حال، سنبحث عن المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.